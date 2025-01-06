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شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. ما هي شروط ومرفقات إثبات استقلالية المسكن؟ والان نبدء بالتفاصيل
وقال حساب المواطن إن من شروط إثبات الاستقلالية للفرد المستقل إرفاق أحد المتطلبات التالية:
- عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار
- صك ملكية السكن مع شهادة الإشغال أو صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباء
- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية
- عقد سكن أئمة ومؤذنين
- عقد الإسكان التنموي مسجل لدى منصة الإسكان التنموي
ويمكن إرفاق المستندات عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية.
- الذهاب إلى ملف المستفيد ثم المرفقات.
- اختيار نوع المرفق ومن ثم الحفظ.
الطلب مكتمل كليًا دون مرفقاتيهتم حساب المواطن بالإجابة عن جميع أسئلة المستفيدين، وإيضاح الحالات والاستفسارات المختلفة.
وفي إطار هذا الدور المهم، أوضح حساب المواطن على صفحته الرسمية في "إكس"، أنه في حالة الطلب مكتمل كليًا دون مرفقات، فذلك يعني استكمال جميع البيانات المطلوبة دون الحاجة إلى مستندات ثبوتية.
الدعم النقدي لحساب المواطن
يوفر برنامج حساب المواطن دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر، إذ يقدم الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات.
واعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، سيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين "للمستفيدين والمتقدمين الجدد".
ويعرف برنامج القدرة المالية بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع، القابلة للتقييم عدا ما تنص الضوابط على استثنائه.
كيف تتأثر الأهلية؟
تتأثر الأهلية حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وحُدد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 مليون ريال.
ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال، فيما تتلخص معايير القدر المالية القابلة للتقييم، في الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية.