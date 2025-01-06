حساب المواطن.. ما هي شروط ومرفقات إثبات استقلالية المسكن؟

الدمام - شريف احمد - حدد حساب المواطن عدة شروط لإثبات ستقلالية السكن لدى المستفيدين كيّ يتسنى لها استقبال الدعم المالي.

وقال حساب المواطن إن من شروط إثبات الاستقلالية للفرد المستقل إرفاق أحد المتطلبات التالية:

الطلب مكتمل كليًا دون مرفقات

الدعم النقدي لحساب المواطن

يهتم حساب المواطن بالإجابة عن جميع أسئلة المستفيدين، وإيضاح الحالات والاستفسارات المختلفة.وفي إطار هذا الدور المهم، أوضح حساب المواطن على صفحته الرسمية في "إكس"، أنه في حالة الطلب مكتمل كليًا دون مرفقات، فذلك يعني استكمال جميع البيانات المطلوبة دون الحاجة إلى مستندات ثبوتية.

يوفر برنامج حساب المواطن دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر، إذ يقدم الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات.

واعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، سيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين "للمستفيدين والمتقدمين الجدد".



ويعرف برنامج القدرة المالية بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع، القابلة للتقييم عدا ما تنص الضوابط على استثنائه.

كيف تتأثر الأهلية؟

تتأثر الأهلية حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وحُدد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 مليون ريال.

ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال، فيما تتلخص معايير القدر المالية القابلة للتقييم، في الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية.