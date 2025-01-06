شكرا لمتابعة خبر عن شلالات الأكحل بالمدينة المنورة ترسم مناظر جمالية خلابة بسبب الأمطار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت شلالات الأكحل جنوب المدنية المنورة بكامل حلتها وجمالها، ولفتت أنظار سكان المنطقة بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة فجر اليوم الاثنين .

وأوضح مقطع فيديو شلالات الأكحل وهي تتدفق بالمياه في مشهد غير مسبوق جنوب المدينة المنورة .

وتدفقت الشلالات نتيجة جريان السيول بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار على المدينة المنورة.

وهطلت اليوم الاثنين أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، مصحوبة بزخات من البرد، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار.