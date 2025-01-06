شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين «ميدغلف» و«بروج للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركتان قد أعلنتا على موقع تداول

وأشارت الشركتان إلى أن صفقة الاندماج لمقترحة لا تزال قيد الدراسة ولم تقم توقع الشركاتان اتفاقية ملزمة حتى تاريخه.

وأضافت أنه في حال إبرام اتفاقية الاندماج فإن صفقة الاندماج ستكون خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى من ضمنها الحصول على موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة مساهمي الشركتين. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركتا المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، وشركة بروج للتأمين التعاوني، صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج المقترحة بين الشركتين.وكانت الشركتان قد أعلنتا على موقع تداول السعودية ، في 28 يوليو الماضي، توقيع مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماج الشركتين.وأشارت الشركتان إلى أن صفقة الاندماج لمقترحة لا تزال قيد الدراسة ولم تقم توقع الشركاتان اتفاقية ملزمة حتى تاريخه.وأضافت أنه في حال إبرام اتفاقية الاندماج فإن صفقة الاندماج ستكون خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى من ضمنها الحصول على موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة مساهمي الشركتين.