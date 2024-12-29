شكرا لمتابعة خبر عن حماة الحدود.. شموخ طويق وعزيمة الرجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يجسّد حماة حدود المملكة قوة العزيمة وصلابة الإرادة، متخذين من ثبات جبل طويق وشموخه نموذجًا لصمودهم أمام التحديات منذ أسس حرس الحدود السعودي قبل نحو (115) عامًا، فهم الدرع الحصينة التي تحمي الوطن، وتحافظ على أمنه وسلامة أراضيه.

ويحمل رجال حرس الحدود على عاتقهم مسؤولية حماية الحدود البرية والبحرية الممتدة بعزم وقوة وإخلاص وتضحية، مستخدمين أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية المتطورة، لمواجهة التحديات العابرة للحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من مخاطر مخالفي نظام أمن الحدود، وتعزيز الأمن.

ويعكس جناح المديرية العامة لحرس الحدود، الالتزام الذي يظهره منسوبوها، والقيم السامية لرجال الأمن، فهم لا يؤدون مهام عسكرية فقط، بل تتجاوز جهودهم ذلك، لتشمل تعزيز الأمن وسلامة المجتمع، وتقديم المساعدات الإنسانية في الحالات الطارئة، وأعمال البحث والإنقاذ، وتسهيل دخول السفن والبواخر، ليظلوا عنوانًا للإنسانية والعطاء.