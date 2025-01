جيسون موموا  يعلن عن أحدث أفلامه السينمائية واصفًا إياه بـ"الدور المثالي"

جيسون موموا يؤكد خلال لقاء قديم بأنه كان يتمنى تجسيد الشخصية

أخر الأعمال الفنية لـ جيسون موموا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 07:19 مساءً - بعد تجسيده لشخصية "آرثر كاري" وقع الفنانعقد جديد لتجسيد شخصية "لوبو" بالفيلم الجديد "Supergirl: Woman of Tomorrow".وخلال أحداث الفيلم الجديد يُعيد جيسون موموا تجسيد إحدى شخصيات قصص "دي سي كوميكس" إلى الحياة مرة أخري، وقد أكد الفنان البالغ من العمر 45 عامًا، أنه سيلعب دور صائد الجوائز بين المجرات "لوبو" خلال أحداث فيلم "Supergirl: Woman of Tomorrow" القادم.ومنذ أيام كان قد نشر الفنان صورة من مُقابلة أجراها مع موقع "Fandango" عام 2023 حول رغبته في تجسيد دور "لوبو"، وقال باللقاء: "أجمع القصص المصورة، ولم أعد أفعل الكثير بعد الآن، لكنه كانت دائمًا المفضلة لدي، وكنت أرغب دائمًا في لعب دور لوبو، لأنني أشعر وكأنني أقول، مرحبًا؟ إنه الدور المثالي"."وأضاف قائلًا: "أعني، استمع.. إذا اتصلوا بي وطلبوا مني أن ألعب دوره، لم أتلق هذه المكالمة، لذا لا أريد نشر أي أخبار كاذبة، ولكن إذا اتصلوا بي وطلبوا مني العزف أو طلبوا مني إجراء اختبار أداء، فسأكون هناك، وعلق على الصورة قائلًا: "لقد اتصلوا".يُذكر أن أخر الأعمال الفنية التي جسد بطولتها الفنان الأمريكي جيسون موموا هو مسلسل " On the Roam" والذي تم عرضه في يناير 2024 وشارك ببطولة المسلسل أمامه الفنان ماكس شاف.ودارت أحداث المسلسل حول جيسون موموا وهو ينطلق في رحلته بحثًا عن شخصيات استثنائية من الحرفيين المُبدعين وصولًا لـ صانعي الدراجات النارية الشغوفين وأيضًا من الموسيقيين الموهوبين إلى الرياضيين الملهمين، وجاء الفيلم من إخراج بريان آندرو مندوزا.