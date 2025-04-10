أحمد داود يعلن مشاركته في فيلم إذما ويكشف عن موعد عرضه 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 11:51 صباحاً - أعلن الفنان أحمد داود عن مشاركته في فيلم جديد يحمل اسم " إذما" ، المقتبس عن الرواية الشهيرة التي كتبها محمد صادق، و حققت مبيعات ضخمة منذ إصدارها في عام 2020
وعبر عدد من النجوم والمشاهير عن حماسهم الشديد لفيلم أحمد داود الجديد، بمجموعة من التعليقات والتي جاءت على هيئة رسوم تعبيرية ومن بينهم الفنان أحمد زاهر والفنانة بسنت شوقي وغيرهم.
الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد.
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تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث جسد داود شخصية "حازم"، المحاسب الذي يكتشف ممارسات غير قانونية داخل الشركة التي يعمل بها، ما يفتح أمامه بابًا من المواجهات التي تغير مجرى حياته.
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أحمد داود : فيلم إذما سيعرض هذا العاموشارك الفنان أحمد داود، متابعيه عبر صفحته الرسمية على " انستغرام" صورة تجمعه بالفنان أحمد داش الذي يشاركه بطولة العمل والكاتب محمد صادق، إلى جانب المنتج هاني سلامة، ، وعلق بالقول " فيلم "إذما".. 2025 إن شاء الله".
وعبر عدد من النجوم والمشاهير عن حماسهم الشديد لفيلم أحمد داود الجديد، بمجموعة من التعليقات والتي جاءت على هيئة رسوم تعبيرية ومن بينهم الفنان أحمد زاهر والفنانة بسنت شوقي وغيرهم.
https://www.instagram.com/p/DIPVkv7IaJu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIPVkv7IaJu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIPVkv7IaJu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
الهوى سلطان نجاح سينمائيوحقق أحمد داود نجاحاً كبيراً في دور السينما من خلال فيلم " الهوى سلطان" ، إذ حقق العمل وقت عرضه إيرادات مرتفعة على شباك التذاكر ، بعد أن نالت قصته على إعجاب شريحة كبيرة من جمهور السينما، والتي تدور في إطار إطار رومانسي اجتماعي، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل. .
الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد.
https://www.instagram.com/p/DBd0L45II40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DBd0L45II40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DBd0L45II40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة... هذا ما قاله أحمد داود بعد انتهاء تصوير مسلسل زينهم
الشرنقة أحدث المشاركات الدرامية لـ أحمد داود في رمضان 2025وكان للفنان أحمد داود مشاركة مميزة في مسلسل " الشرنقة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي ، مع عدد من النجوم مثل مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وغيرهم.
تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث جسد داود شخصية "حازم"، المحاسب الذي يكتشف ممارسات غير قانونية داخل الشركة التي يعمل بها، ما يفتح أمامه بابًا من المواجهات التي تغير مجرى حياته.
https://www.instagram.com/p/DG1OEBGICUs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DG1OEBGICUs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DG1OEBGICUs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».