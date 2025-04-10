أحمد داود يعلن مشاركته في فيلم إذما ويكشف عن موعد عرضه 

أحمد داود : فيلم إذما سيعرض هذا العام

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الهوى سلطان نجاح سينمائي

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الشرنقة أحدث المشاركات الدرامية لـ أحمد داود في رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 11:51 صباحاً - أعلن الفنانعن مشاركته في فيلم جديد يحمل اسم "" ، المقتبس عن الرواية الشهيرة التي كتبها، و حققت مبيعات ضخمة منذ إصدارها في عام 2020وشارك الفنان أحمد داود، متابعيه عبر صفحته الرسمية على " انستغرام" صورة تجمعه بالفنان أحمد داش الذي يشاركه بطولة العمل والكاتب محمد صادق، إلى جانب المنتج هاني سلامة، ، وعلق بالقول " فيلم "إذما".. 2025 إن شاء الله".وعبر عدد من النجوم والمشاهير عن حماسهم الشديد لفيلم أحمد داود الجديد، بمجموعة من التعليقات والتي جاءت على هيئة رسوم تعبيرية ومن بينهم الفنان أحمد زاهر والفنانة بسنت شوقي وغيرهم.وحقق أحمد داود نجاحاً كبيراً في دور السينما من خلال فيلم "" ، إذ حقق العمل وقت عرضه إيرادات مرتفعة على شباك التذاكر ، بعد أن نالت قصته على إعجاب شريحة كبيرة من جمهور السينما، والتي تدور في إطار إطار رومانسي اجتماعي، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف ‏أنها تتحول بسبب الهوى، من ‏خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة ‏شلبي خلال أحداث العمل. .الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد ‏كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، ‏فدوى عابد.يمكنكم قراءة... هذا ما قاله أحمد داود بعد انتهاء تصوير مسلسل زينهموكان للفنان أحمد داود مشاركة مميزة في مسلسل " الشرنقة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي ، مع عدد من النجوم مثل مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وغيرهم.تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث جسد داود شخصية "حازم"، المحاسب الذي يكتشف ممارسات غير قانونية داخل الشركة التي يعمل بها، ما يفتح أمامه بابًا من المواجهات التي تغير مجرى حياته.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».