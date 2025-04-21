أكد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) المقال رونين بار، خلال مثوله أمام المحكمة العليا، أنه لا يعرف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن القرار تم لاعتبارات شخصية وليست مهنية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وأوضح بار أن نتنياهو طلب منه تفعيل أدوات تهدف إلى عرقلة الاحتجاجات ضده، كما طلب الحديث معه دون توثيق، لكنه رفض تقديم رأي من شأنه أن يعرقل مثول نتنياهو أمام القضاة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الشاباك للمحكمة العليا: إقالتي من منصبي تمت لاعتبارات شخصية وليست مهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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