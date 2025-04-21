رئيس الشاباك للمحكمة العليا: إقالتي من منصبي تمت لاعتبارات شخصية وليست مهنية

أكد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) المقال رونين بار، خلال مثوله أمام المحكمة العليا، أنه لا يعرف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن القرار تم لاعتبارات شخصية وليست مهنية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأوضح بار أن نتنياهو طلب منه تفعيل أدوات تهدف إلى عرقلة الاحتجاجات ضده، كما طلب الحديث معه دون توثيق، لكنه رفض تقديم رأي من شأنه أن يعرقل مثول نتنياهو أمام القضاة.