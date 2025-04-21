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حشود تتوافد إلى ساحة القديس بطرس وأجراس الكنائس تقرع في إيطاليا بعد وفاة البابا فرنسيس

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حشود تتوافد إلى ساحة القديس بطرس وأجراس الكنائس تقرع في إيطاليا بعد وفاة البابا فرنسيس

خرج عشرات الآلاف في روما الى ساحة القديس بطرس بعد إعلان وفاة البابا فرنسيس، في حين قرعت أجراس الكنائس في الأحياء وامتلأت الكنائس في ايطاليا للصلاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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