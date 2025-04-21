خرج عشرات الآلاف في روما الى ساحة القديس بطرس بعد إعلان وفاة البابا فرنسيس، في حين قرعت أجراس الكنائس في الأحياء وامتلأت الكنائس في ايطاليا للصلاة.

كانت هذه تفاصيل خبر حشود تتوافد إلى ساحة القديس بطرس وأجراس الكنائس تقرع في إيطاليا بعد وفاة البابا فرنسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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