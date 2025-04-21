ريم الحبيب تتحدث عن تحديات مسلسل عمتي نوير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 01:19 مساءً - لاتزال النجمة ريم الحبيب تعيش بداخل أجواء مسلسلها "عمتي نوير" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، إذ أكدت على أن هذا العمل أدخلها في تحديات عدة، أبرزها هو حرصها الشديد على تقديم أداء مختلف في كل مشاهدها وعدم الوقوع في فخ التكرار، حتى لا يتثرب لدى المشاهد الشعور بالملل عند رؤيتها، إلى جانب تحدٍ آخر وهو موافقتها على العمل مع مخرج لم يسبق له تقديم اعمالاً بهذا الحجم، إشارةً منها لمسلسل "عمتي نوير".

ريم الحبيب عن مسلسل عمتي نوير: تجربة لها طعم مختلف

وثقت "" رأيها حولعبر منشور لها على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، أرفقت به مجموعة صور من كواليس مشاهدها بهذا المسلسل، وجاء نص ما كتبته كالتالي: "لم يكن عملا رمضانيا فحسب، بل كان عملا مثقلا بالمسؤليةً، لم يكن هينا بان اخذ على عاتقي بطولة عمل رمضان ممتد ل 30 حلقة دون ان يملني المشاهد، دون ان اكرر نفسي او حتى اخفق لم يكن سهلا ان اقبل عملا لمخرج لم يسبق له اعمالاً بهذا الحجم".

وتابعت: "لم يكن سهلا ان اخذ على عاتقي العمل مع زملائي اللذين كنت على معرفة بعضهم ولكني أحببتهم جميعا فور عملي معهم، لكنني بطبعي احب الصعاب،فكانت من اجمل التجارب بحلوها ومرها كانت تجربة لها طعم مختلف ومكانة مميزة في قلب ريم".

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قصة وأبطال مسلسل "عمتي نوير"

تدور أحداث مسلسل "عمتي نوير" في إطار درامي إجتماعي لا يخلو من الإثارة التي تنبثق من الصراع العائلي حول الثروة والمال، وتتمحور قصته حول شخصية "نوير" التي تملك أسرار هذه الثروة. ويشارك في بطولة العمل: ريم الحبيب، مريم الغامدي، زارا البلوشي، مريم عبدالرحمن، محمد الهاشم، نايف خلف، ونوف سعد. وهو من تأليف علاء حمزة، وإخراج محمد سندي.

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ريم الحبيب مشاركة درامية آخرى في شارع الأعشى

وكان للفنانةمشاركة في موسم دراما رمضان بمسلسل "شارع الأعشى"، الذي قدمت خلال أحداثه شخصية ممزية وهي "أم جزاع" "أم جزاع"، وهي المرأة التي تنتظر ابنها الذي غاب عنها ولم تفقد الأمل برؤيته، وتهتم بفتاة تدعى "عطوى" وتعاملها كابنتها، لكنها تصاب بمرض وتتوفى بعدها.

مسلسل "شارع الأعشى" تدور أحداثه في منتصف السبعينيات، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من تأليف بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، وعبدالرحمن نافع.

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