المرابطون: الجيش هو ضمانة حماية حرية الوطن والحفاظ على المواطنين اللبنانيين من كل الأخطار

توجهت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون بأسمى آيات التعزية إلى جيشنا الوطني اللبناني، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، باستشهاد العسكريين الثلاثة الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون، المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد، الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا، مؤكدة أن في هذه الأيام السوداء تبرز قيمة ما نقوله دائماً بأن جيشنا هو قرشنا الأبيض في يومنا الأسود، وأنه قيادة وضباطاً ورتباء وجنود، هم ضمانة حماية حرية الوطن والحفاظ على المواطنين اللبنانيين من كل الأخطار الداخلية والخارجية.

ورأت إن استشهاد العسكريين على أرض الجنوب في مواجهة العدو الاسرائيلي، يدعونا جميعاً كلبنانيين أن نلتف حول جيشنا، ونضع ثقتنا في قيادته، لأن أي خلل في اللحمة الوطنية اليوم سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، تهدد وجودية وطننا لبنان.