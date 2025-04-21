بطريقة خاصة.. كيف احتفل رامز جلال بيوم ميلاده؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 01:19 مساءً - احتفل الفنان رامز جلال بيوم ميلاده بطريقة غلب عليها روح الدعابة، التي اعتاد علي اتباعها مؤخراً في أعماله، ولاسيما في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه كل عام بمسمى مختلف وشكل ولون جديد وبالتحديد في شهر رمضان.

رسالة ساخرة من رامز جلال في يوم ميلاده

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استعان "" في احتفاله بيوم ميلاده بالملصق الدعائي لبرنامجه "رامز أيلون مصر" الذي قدمه في شهر رمضان الماضي، ومن خلاله تعليقه وجه رسالة مرحة لكل شخص حرص على تهنئته بيوم ميلاده، أو لم يهنئه، وجاءت كالتالي: "لكل اللي قالي كل سنة وانت طيب واللي مقاليش، واللي افتكرني واللي مفتكرنيش... واللي عبرني ومعبرنيش، بحبكوا حب الشاي بلبن للقراقيش ".

يُشار إلى أن الفنان رامز جلال اعتمد في برنامجه الآخير "رامز إيلون مصر" على طريقة جديدة للإيقاع بضحاياه من النجوم والمشاهير في فخ المقلب، حيث اقنع ضيوفه أنهم يشاركون في برنامج مسابقات مع نوال الزغبي ومحمد نور، إلى أن يظهر رامز ويفاجئهم بمقالب صاعقة، ومن أبرز الضيوف الذى استضافهم هذا العام، أحمد العوضي، أحمد فهمي، زينة، إمام عاشور، مصطفى غريب، ريم مصطفى، حسام حبيب، محمد رجب، بسمة بوسيل وآخرون.

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عمل سينمائي منتظر

على جانبٍ آخر، يواصل الفنانالتحضير لفيلمه الجديد "بيج رامي" من أجل طرحه في دور السينما خلال موسم صيف 2025 السينمائي، ليسجلعودته بهذا الفيلم إلى المنافسات السينمائية بعد غيابه العام الماضي، حيث كان آخر تواجد له خلال فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023.

وتضم قائمة أبطال الفيلم كل من: محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

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