أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحًا على المفاوضات المتعلقة بالتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.

كما رحّب الكرملين بالتصريحات الأميركية التي استبعدت انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين منفتح على المفاوضات ونرحب بتصريحات واشنطن بشأن استبعاد انضمام أوكرانيا للناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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