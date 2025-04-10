رانيا منصور تُقيّم تجربتها في شباب امرأة ورأيها في المقارنات مع الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 11:51 صباحاً - كشفت الفنانة رانيا منصور عن سعادتها الكبيرة بتجربتها في مسلسل "شباب امرأة" مع الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، خاصة وأنها جسدت شخصية شعبية جديدة ومختلفة عليها تماماً، هذا بالإضافة إلى عملها مع غادة الرازق التي تعتبرها من الممثلات الموهوبات والكواليس معها كانت لذيذة.

المقارنات بين المسلسل والفيلم متوقعة

وأشارت رانيا منصور إلى أنها شاهدت فيلم "شباب امرأة" لأنه عظيم ويعد من كللاسيكيات السينما المصرية، ولكنها عندما علمت بأن الرواية ستقدم في مسلسل اندهشت من الأمر موضحة:"استغربت شوية رغم اني من الناس الذين لا يخافوا من الانتقادات، ولكن في نفس الوقت توقعت المقارنات بين المسلسل والفيلم لأن ذلك يحدث دائماً في الأعمال المأخوذة عن روايات قدمت سابقاً".

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وشددت رانيا منصور على أن فيلم "شباب امرأة" كان مأخوذ عن رواية من الأساس وهذه الرواية من الممكن أن تقدم في 100 عمل سواء كان فيلماً أو مسلسلاً لافتة:"هذا يجعل المقارنات غير منطقية لأننا لم نقدم الفيلم مرة ثانية، فمينفعش نقارن لأننا لا نعيد تقديم الفيلم مرة أخرى وإنما نستوحى عملاً من الرواية ولكن هذه المرة في مسلسل، ولكن في النهاية هذه المقارنات واردة وليست بالشيىء الغريب".

الجمهور يكون متحيز في البداية للعمل الأول

وعن المقارنات أوضحت رانيا منصور أن الجمهور يكون متحيز في البداية إلى الفيلم الأصلي وعندما يشاهدوا العمل الجديد ويندمجوا مع الأحداث ينسوا هذه المقارنات، مؤكدة على أنها سعيدة بالتجربة بوجه عام قائلة:"مبسوطة انى قدمت دور جديد عليا لأول مرة مبسوطة بالشغل مع غادة عبد الرازق، وكمان إني رجعت تاني للتواجد في موسم رمضان بعدما تغيبت عنه فترة كنت أعمال فيها بعيداً عن هذا الموسم".

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"شباب إمرأة" عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وجاء من بطولة: غادة عبد الرازق، محمد محمود، يوسف عمر، داليا شوقي، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عثمان، طارق النهري، شايما الشريف، ليلى حسين، سامية الطرابلسي، عبد الرحمن القليوبي، لبنى ونس، والعمل مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب ومعالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن.

ودارت أحداث شباب إمرأة" حول التاجرة المتسلطة شفاعات التي تحاول استغلال الشاب الريفي الساذج إمام الذي وفد حديثًا إلى القاهرة لإغوائه وإيقاعه في حبها على الرغم من أنه يصغرها سنًا، بينما يسعى كل من حولها إلى إبعاده عن طريقها، لكن يتغير كل شيء عندما يقع في حب فتاة شابة تدعى سلوى، حينها تشعر شفاعات بالغيرة وتخطط للانتقام منه.

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