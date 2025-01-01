القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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