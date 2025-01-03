شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع فماذا ينتظر الأسواق الأيام المقبلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتداول سعر الذهب في مصر خلال تداولات التعاملات المسائية بالقرب من سعر اغلاق الأمس حيث يحاول السعر الارتفاع والاستفادة من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي التي شاهدناها يوم أمس بالرغم من أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية قد يحد من ارتفاع الذهب المحلي.

استطاع سعر الذهب العالمي أن يرتفع يوم أمس ليخترق المتوسط المتحرك 50 يوم المتواجد عند منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة، ليقترب السعر الآن من المستوى التصحيحي 23.6% عند 2670 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من الدعم الإيجابي لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حاليا عند أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع عند 3765 جنيه للجرام في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال تداولات هذا الأسبوع بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، ويتجه الذهب عيار 21 إلي مستوي 3800 جنيه لعيار 21.



سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيهات.

الجنيه الذهب 30120 جنيها



حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 26% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.



