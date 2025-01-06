شكرا لقرائتكم خبر عن نائب هيئة السكة الحديد يوضح تفاصيل التقديم للمسابقة والتخصصات المطلوبة والاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية، عن تلقى موقع بوابة الوظائف الحكومية طلبات التوظيف بالسكة الحديد، قائلا:" إن الرئيس السيسى أولى اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى من خلال إنشاء معهد تكنولوجى".

وأضاف محمد حسين، خلال لامداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن السكة الحديد أعلنت عن حاجتها لـ 105 مهندس إشارات وميكانيكا وكهربا ومدنى ومساحة وشروطها متواجدة على موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ولفت محمد حسين إلى أن الشروط هى أن يكون المهندس حاصلا على تقدير جيد بكالوريوس هندسة فى التخصصات المطلوبة، والوظائف الفنية تكون للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتخصص ميكانيكا وكهربا للصيانة وتجديد السكك والمزلقانات، أما وظيفة صراف التذاكر ومشرف القطار يكون للمتقدم الحاصل على مؤهل متوسط وفوق متوسط، كما أنه لدينا 123 وظيفة مساعد قائد قطار تخصصات ميكانيكا وكهربا.

وأوضح انه تم طرح وظائف تكنولوجية، حيث صدق الرئيس السيسى، على تعيين 750 تكنولوجى، ونحن الآن فى صدد تعيين 429 أخصائى تحسن مركزى، من بكالوريوس تكنولوجيا، ومراقب حركة مركزى ومنظم حركة مركزية للقطارات و205 قائد قطار ممتاز من خريجى الكليات التكنولوجية على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الاختبارات قوية فى هذا المجال لأنها مرتبطة بسلامة تشغيل القطارات، وأنه لابد أن يجتاز المختبر السمات الشخصية وقدرات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبعد النجاح فى هذه الاختبارات الدخول لاختبارات طبية ونفسية وكشف هيئة، ثم تدريب الفنيين والتكنولوجيين بالأكاديمية العسكرية، والمهندسين فى الكلية الحربية.

تابع، فترة التدريب 6 أشهر للمهندس و3 أشهر للفنى، ثم الدخول فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبعدها يتدرب المهندس شهر على وظيفته والفنى 3 أشهر وبالتالى يتم صدور قرار التعيين.



