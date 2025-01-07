شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أذاع تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من احتفال الكنيسة الأرثوذكسية فى العاصمة الإدارية الجديدة بعيد الميلاد المجيد 2025، حيث حضر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضى وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.