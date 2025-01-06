شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: سنتخذ قرارات لإعادة الانضباط.. والمجلس فى حالة انعقاد دائم والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا بشأن ما حدث في مباراة الفريق أمام تيم إف سي في المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وجاء نص البيان كالتالي:

"يؤكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى لجماهيره العظيمة بأنه سيتخذ قرارات من شأنها إعادة الانضباط لصفوف فرق الكرة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عقب الأداء المخزى فى مباراة اليوم أمام نادى تيم أف سى وخروج الفريق من دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، وأنه لن يتم التهاون بأي شكل من الأشكال خلال المرحلة المقبلة مع أي تقصير يصدر من أي فرد داخل منظومة فرق الكرة بالنادي".

وأضاف البيان: "إن مجلس إدارة النادى في حالة انعقاد دائم لحين صدور القرارات العاجلة والحازمة بخصوص الفرق، لضمان الحفاظ على هيبة ومكانة هذا النادي".