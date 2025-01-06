شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مبادرة دعم السياحة تضيف إيرادات 3 مليارات دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير المالية الدكتور أحمد كجوك إن حزم الإصلاح الضريبي تعمل على خلق قدر من اليقين والشراكة بين مجتمع الأعمال والممول، وأن الإصلاحات الضريبية تسعى لتشجيع الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لدخول المنظومة الضريبية بشكل مبسط.

وأوضح الوزير خلال أول لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة “ON" المنظومة الضريبية الجديدة تعمل على مساندة الممولين دون تربص وأنها تستهدف في ذات الوقت توسيع القاعدة الضريبية وتساهم في نمو حجم الشركات.

وكشف الوزيرعن عدد من المبادرات في طليعتها مبادرة جديدة لدعم الصناعة وتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 13 و14%، وأنه جرى تلقي 40 طلبا من شركات السياحة كبيرة للاستفادة من المبادرة الجديدة للغرف الفندقية، لافتاً إلى أن هناك إقبال شديد وتنافسية في حركة السياحة بعد تغيرات سعر الصرف قائلاً: "لدينا إقبال جيد وتنافسية عالية على السياحة المصرية بعد تغيرات سعر الصرف".

وأوضح كجوك أن مبادرة دعم السياحة تساهم في إضافة 12 ألف غرفة فندقية جديدة وأنها ستؤدي لزيادة إضافية للإيرادات السياحية بقيمة 3 مليار دولار سنويا.