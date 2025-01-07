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زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جنوبي إيران

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الزلازل الأورومتوسطى تسجيل زلزال قوته 5.3 درجات جنوبى إيران.

ووفقا للمركز، فإن مركز الزلزال (السطحي) يقع على بعد 139 كيلومترا جنوب مدينة شيراز التى يبلغ عدد سكأنها حوإلى 1.25 مليون نسمة، بينما تقع بؤرته على عمق 19 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المركز أن هذا الزلزال هو الثانى الذى ضرب إيران خلال 24 ساعة، بعد الزلزال الذى ضرب قرية بلوك الواقعة فى منطقة إسماعيلى بمدينة جيروفت بمحافظة كرمان جنوب شرقى إيران صباح اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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