شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" و"المهندسين" و"المحامين" يوقعون برتوكول تعاون مع معامل رويال لاب والان مع تفاصيل الخبر

قال بيان صادر عن نقابة الصحفيين انه في إطار حرص نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأعضائها، يسرنا أن نعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع معامل رويال لاب، وذلك اليوم الاثنين ٦ يناير في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر نقابة الصحفيين، وبحضور عبدالحليم علام نقيب المحامين وم. طارق النبراوي نقيب المهندسين وخالد البلشي نقيب الصحفيين والدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس إدارة معامل رويال لاب.

يهدف البروتوكول إلى تقديم مجموعة من المميزات الحصرية لأعضاء النقابات وأسرهم، ويأتي هذا التعاون في إطار التزام النقابات بتحقيق أقصى استفادة لأعضائها وتلبية احتياجاتهم الصحية بأفضل صورة ممكنة.