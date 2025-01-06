شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لصناعة الكيماويات تفضل بين شركتين صينية وتايوانية لتنفيذ مشروع حبيبات الكلور والان مع تفاصيل الخبر

تفاضل شركة مصر لصناعة الكيماويات ، بين شركتين صينية وأخرى تايوانية لتنفيذ مشروع حبيبات الكلور بمصانع الشركة بالإسكندرية ،وبشراكة القطاع الخاص، حيث تفق وفد من الشركة مصانع الشركتين لاختيار الأفضل والترسية على إحدى الشركتين خلال أيام .

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 667.43 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 545.93 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 908.02 مليون جنيه، مقابل 867.94 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له حسب بيان الشركة الرسمية .

وحول الشراكة مع القطاع الخاص كشفت المصادر ل"الخليج 365" إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع شركتي قطاع خاص لإنشاء شركة جديدة برأس مال مرخص به مليار جنيه ورأس مال مصدر يقدر بـ600 مليون جنيه.

وكشفت أن الشركة الجديدة ستتولى تنفيذ مشروع حبيبات الكلور، لافتة أن هيكل الملكية المقترح للشركة الجديدة سيتوزع على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 12%، ومصر لصناعة الكمياويات بنسبة 12%، وشركة كوكورد للهندسة والمقاولات بنسبة 38%، وشركة كادينس للطاقة والإنشاءات الهندسية بنسبة %38

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وافقت من حيث المبدأ على المضي قدماً في تنفيذ مشروع حبيبات الكلور TCCA بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، وبحسب بيان سابق للشركة، تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1.3 مليار جنيه.

وينتج المصنع حبيبات الكلور التى يتم استيرادها وتستخدم فى تطهير وتنقية المياه، وتعقيم وتطهير الأدوية وصناعة الطعام، وتعقيم حمامات السباحة، وتعقيم وتطهير التربة والغرس للزراعة، وعامل مضاد للانكماش فى صناعة النسيج، وتبيض وصناعة الطباعة والصباغة وصناعة الورق، وذلك لتوفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد، بنحو 50 مليون دولار سنويا ، سيقام على أرض توفرها شركة مصر لصناعة الكيماويات بمساحة 15 ألف م2.

وتشير دراسات جدوى المشروع، إلى أن التكلفة الاستثمارية تبلغ 1.3 مليار جنيه، بمتوسط إيراد سنوى متوقع قدره 990 مليون جنيه، وأن متوسط صافى الربح السنوى المتوقع 145 مليون جنيه.