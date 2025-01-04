شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم السبت 4-1-2025.. توافر فى المعروض والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 4-1-2025، وسط توافر المعروض لدى مختلف الموزعين في محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك، وثبت سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.

يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرص الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوم بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية.

واستقر سعر الحديد اليوم السبت 4 -1-2025 في الأسواق، على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم السبت 4 يناير 2025

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.