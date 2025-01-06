شكرا لقرائتكم خبر عن عن 116 عاما.. وفاة اليابانية توميكو إيتوكا عميدة مسنات العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفيت عميدة المسنين في العالم، اليابانية توميكو إيتوكا عن 116 عامًا، داخل دار للمسنين كانت تقيم فيها منذ 2019.

وأفادت بلدية مدينة آشيا جنوب اليابان، بأن إيتوكا، التي كانت تعيش في المدينة لها 4 أولاد و5 أحفاد، وتنحدر من عائلة من 3 أطفال.

وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وعايشت حروبًا وأوبئة وثورات تكنولوجية.

وولدت إيتوكا ولدت في 23 مايو 1908 في أوساكا قرب آشيا، وصُنفت كأكبر شخص سنًا في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في أغسطس 2024 عن 117 عامًا.