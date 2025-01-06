شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى قطرى: الشمال يرحب بمشاركة بغداد بونجاح مع الأهلى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سليم الصحفى بجريدة الراية القطرية أن بيرسى تاو لاعب الأهلى معروف للجميع، ولاعب معروف والجميع يريد ضم اللاعب، حيث إن لديه 3 عروض مؤكدة، والاهلى لا يمانع فى بيع اللاعب.

وقال الصحفى القطرى، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن الأهلى سينظر في العروض المقدمة للاعب واختيار الأفضل الفترة المقبلة لتحديد الفريق الذى سينتقل إليه.

وأضاف: إن ياسر إبراهيم لديه عرض من قطر أيضا، وفيما يخص أكرم توفيق فقد تلقى عرضا من الشمال القطرى، وقد ينتقل إليه فى انتقالات الصيف.

وتابع أحمد سليم: إن الشمال القطرى يرحب بتواجد بغداد بونجاح مع الأهلى فى كأس العالم للأندية، لكن فى الانتقالات الشتوية ستكون هناك صعوبة، فاللاعب مرتبط بعقد مع الشمال حتى 2027، وحال تقديم عرض رسمى من الأهلى للشمال ستتم مناقشته بجدية.