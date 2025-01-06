شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة ...تعرف على المحافظ الذي قام بنهب مليارات الريالات واستطاعت النيابة تجميد 27 مليار من أرصدته "الاسم والصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير لجنة الرقابة والمحاسبة الذي نشر اليوم في وكالة سبا بناء على توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي عن قيام محافظ سابق بنهب المال العام والتهريب الجمركي واستطاع المشهد الدولي التعرف على المحافظ من قبل مسئولين في الجهاز.

وفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان راجح باكريت هو المحافظ الذي قام بنهب المال العام وقام بتحويله إلى مصر والأردن لشراء عقارات باسماء شخصيات مقربة منه ودخوله باستثمارات خارجيه