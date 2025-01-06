شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات أمريكية تكشف كواليس جديدة من هجوم الشاحنة في نيو أورليانز والان نبدء بالتفاصيل

أسرار هجوم نيو أورليانز

ضحايا هجوم نيو أورليانز

أسرار وكواليس هجوم نيو أورليانز

الدمام - شريف احمد - كشف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، أن الرجل المسؤول عن هجوم الشاحنة في مدينة نيو أورليانز الذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا أجرى رحلتين إلى المدينة في الخريف الماضي.وأوضحت التحقيقات أنه صوّر مقطع فيديو للحي الفرنسي، باستخدام نظارات دون استخدام اليدين.وقال نائب مساعد المدير كريستوفر رايا، إن شمس الدين جبار، وهو مواطن أمريكي من هيوستن، سافر أيضا إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكذلك إلى أونتاريو في كندا قبل الهجوم، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الرحلات مرتبطة بالهجوم.ونُفذ الهجوم فجر الأربعاء على يد جبار، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي، وأطلقت عليه الشرطة النار وأردته قتيلًا.وذلك خلال تبادل لإطلاق النار في موقع الحادث المميت في شارع بوربون، المشهور عالميًا بأجوائه الاحتفالية في الحي الفرنسي التاريخي بنيو أورليانز.ولا يزال 13 شخصا في المستشفى بعد الهجوم، وأدرج مكتب الطب الشرعي سبب الوفاة لجميع الضحايا الـ14 على أنه "إصابات ناتجة عن قوة حادة".وأصيب حوالي 30 شخصًا آخرين بجروح، وقالت المتحدثة باسم مركز جامعة نيو أورليانز الطبي، كارولينا جيبيرت، إن 13 شخصًا لا يزالون في المستشفى، من بينهم 8 أشخاص في العناية المركزة.ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن السفر إلى نيو أورليانز رفقة السيدة الأولى جيل بايدن اليوم الإثنين "لمواساة العائلات وأفراد المجتمع المتأثرين بهذا الهجوم المأساوي.وكان أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن "جبار" كان جنديًا سابقا في الجيش الأمريكي وقاد شاحنة صغيرة ودهس حشدًا من المحتفلين برأس السنة الجديدة في نيو أورليانز.وذكرت أنه تصرف بمفرده في الحادث، وبهذه المعلومة، تراجع المكتب عن موقفه الذي أعلنه الأربعاء بأنه ربما عمل مع آخرين في تنفيذ حادث الدهس المميت الذي يجري التحقيق بشأنه باعتباره عملًا إرهابيًا مستلهمًا من تنظيم داعش.