اخبار العالم

بسبب الطقس السيئ.. تأخر أكثر من 100 رحلة جوية في مطار دلهي

0 نشر
واس - نيودلهي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. تأخر أكثر من 100 رحلة جوية في مطار دلهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأخرت أكثر من 100 رحلة جوية في مطار دلهي يوم الأحد، بسبب الظروف الجوية السيئة.
ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" عن مصدر مسؤول لم تكشف عن هويته قوله إنه لم يجر حتى الآن تحويل مسار أي رحلة أو إلغاؤها.
وتؤثر الرؤية المنخفضة الناتجة عن الضباب الكثيف على عمليات الطيران منذ 3 أيام في الهند، بحسب الوكالة.
وأضاف المسؤول: "إجراءات الرؤية المنخفضة لا تزال سارية في مطار دلهي".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا