شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. تأخر أكثر من 100 رحلة جوية في مطار دلهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأخرت أكثر من 100 رحلة جوية في مطار دلهي يوم الأحد، بسبب الظروف الجوية السيئة.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" عن مصدر مسؤول لم تكشف عن هويته قوله إنه لم يجر حتى الآن تحويل مسار أي رحلة أو إلغاؤها.

وتؤثر الرؤية المنخفضة الناتجة عن الضباب الكثيف على عمليات الطيران منذ 3 أيام في الهند، بحسب الوكالة.

وأضاف المسؤول: "إجراءات الرؤية المنخفضة لا تزال سارية في مطار دلهي".