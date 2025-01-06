شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية تعلن تعليق 700 طلب لجوء قدمها سوريون والان نبدء بالتفاصيل

لجوء السوريين إلى فرنسا

طلبات اللجوء إلى فرنسا

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانو نويل بارو الأحد أن نحو 700 طلب لجوء قدمها سوريون ستبقى معلقة في فرنسا بانتظار تبيان مسار التحول السياسي في دمشق.ويُنظر في أكثر من 100 ألف طلب للحصول على الحماية الدولية تقدم بها سوريون لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي، في الدول الأعضاء الـ 27، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء.وعلى خلفية التقدم الساحق الذي أحرزته الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأخيرة، قررت نحو عشر دول أوروبية فور سقوط نظام بشار الأسد في دمشق في الثامن من ديسمبر، تعليق طلبات اللجوء.وأشار وزير الخارجية إلى أن بعض اللاجئين السوريين يمكنهم العودة إلى بلادهم دون أن يفقدوا وضعهم على الفور، وهو ما لا يسمح به القانون الفرنسي من حيث المبدأ.وأوضح أنه "في وضع بالخصوصية التي نواجهها، من المبرر أن يرغب بعض السوريين الذين يتمتعون بوضع لاجئ في لقاء أسرهم وممتلكاتهم ومنزلهم، دون أن يضطروا، لأن ليس لديهم كل التطمينات، إلى التخلي نهائيًا عن الحماية".وذكر "بارو" أن الحكومة الفرنسية تدرس هذا الوضع، وأضاف "ثمة استثناءات ممكنة في ظروف معينة، وقد منحت في بعض الحالات".ووفق المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا)، يستفيد نحو 45 ألف سوري من وضع اللاجئ السياسي في فرنسا، كثر منهم فروا من وطنهم بعيد بدء الانتفاضة ضد بشار الأسد عام 2011.وتطالب منظمة "ريفيفر" التي تستضيف لاجئين سوريين في فرنسا منذ عام 2004، السلطات الفرنسية "بتقديم التزام أخلاقي وإنساني، بالقول إن اللاجئين السوريين يمكنهم الذهاب إلى سوريا من دون أن تكون هناك أي مشكلات عند عودتهم إلى فرنسا".