الامارات | محمد بن راشد يعتمد بناء 3004 مساكن للمواطنين في دبي بـ 5.4 مليارات درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم بمناطق عدة في دبي.

وتشمل خطة المشاريع الإسكانية بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين، بواقع 1181 مسكناً في مدينة لطيفة لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة لفئة المنح، و432 مسكناً في وادي العمردي لفئة المنح، و398 مسكناً في العوير الأولى لفئة المنح، و200 مسكن في منطقة «مكن» في حتا لفئة المنح، و120 مسكناً في عود المطينة لفئة المنح، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي لفئة المنح، وتوفر المشاريع الإسكانية خيارات جديدة ومتنوعة للمواطنين.

وتأتي خطة المشاريع الإسكانية دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي، بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

رفاه المواطن

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن رفاه المواطن هو غاية الخطط التنموية، والمحرك الأساسي لكل عمل حكومي، والمعيار الرئيس لنجاح البرامج والمبادرات التطويرية في قطاعات العمل والإنتاج والبنى التحتية والخدمات.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.. اعتمدنا اليوم حزمة مشاريع إسكانيّة تشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي، بقيمة 5.4 مليارات درهم.. وستكون أولوية التخصيص في بعض هذه المشاريع للمشاركين في مبادرة أعراس دبي».

وأضاف سموه: «الهدف تشجيع الشباب على الزواج.. والهدف توفير السكن الكريم للأسر.. والهدف تسهيل الحياة ورفع جودتها لشبابنا المقبلين على الحياة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سنستمر أنا وهند بنت مكتوم وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد في دعم كل ما يسهم في ازدهار واستقرار وراحة أبنائنا المواطنين».

وقال سموه: «اعتمدنا اليوم تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم.. 3004 مساكن جديدة للمواطنين موزعة على مناطق عدة في دبي.. ملف إسكان المواطنين يمثل أولوية قصوى، ونحن نتابعه بشكل مباشر لترسيخ استقرار ورفاه أبناء الوطن.. الإنسان أساس نهضتنا وتجربتنا التنموية الناجحة، وعماد مكانتنا العالمية».

وأشار سموه إلى أن إطلاق حزم المشاريع الإسكانية الكبرى سيبقى نهجاً متواصلاً، بما يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية في الاستقرار والعيش الكريم، ويحقق الاستراتيجيات الوطنية في الازدهار وصناعة المستقبل الذي يستحقه أهل الإمارات.

جودة الحياة للمواطنين

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب، أن خطة المشاريع الإسكانية الجديدة تجسّد توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة، تلبي كل الاحتياجات، لضمان توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمواطنين.

وقال: «تأتي خطة المشاريع الإسكانية ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتوفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين ضمن مجتمعات متكاملة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري، وتضعها في صدارة الأهداف الرامية إلى ضمان جودة ورفاهية حياة المواطن على مدار الـ20 عاماً المقبلة».

خطة دبي الحضرية 2040

ووفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، سيسهم برنامج إسكان المواطنين بالإمارة في توفير الاحتياجات السكنية المستقبلية، من خلال التخطيط الأمثل للمساحات المتوافرة في الإمارة، بما يضمن استدامة مخزون الأراضي وفق اشتراطات ومعايير محددة، إضافة إلى إيجاد بدائل متنوعة للوحدات السكنية، وتطوير مناطق إسكان المواطنين، من خلال توفير متطلبات جودة الحياة فيها، بما في ذلك المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية.

خطة المشاريع الإسكانية الجديدة

1181 مسكناً في مدينة لطيفة لفئة القروض.

606 مساكن في اليلايس الخامسة لفئة المنح.

432 مسكناً في وادي العمردي لفئة المنح.

398 مسكناً في العوير الأولى لفئة المنح.

200 مسكن في منطقة «مكن» في حتا لفئة المنح.

120 مسكناً في عود المطينة لفئة المنح.

67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي لفئة المنح.

محمد بن راشد:

. رفاه المواطن غاية الخطط التنموية، والمحرك الأساسي للعمل الحكومي، والمعيار الرئيس لنجاح البرامج التطويرية.

. ملف إسكان المواطنين أولوية قصوى، ونحن نتابعه بشكل مباشر لترسيخ استقرار ورفاه أبناء الوطن.

. سنستمر أنا وهند بنت مكتوم وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد في دعم كل ما يسهم في ازدهار واستقرار وراحة أبنائنا المواطنين.