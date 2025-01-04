شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إنشاء 5 شركات جديدة منها لإدارة رأس مال المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات بالموافقة على إنشاء 5 شركات جديدة منها شركة للتمويل الاستهلاكي، وأخرى لإدارة رأس المال المخاطر.

وافق محمد فريد، على منح الترخيص لشركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشركة ناشئ وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (268) لسنة 2023.

كما وافق "فريد"، على تأسيس شركة ار بي أف لإدارة رأس المال المخاطر، وغرضها رأس المال المخاطر، خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

ومنح محمد فريد، الموافقة على تأسيس شركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، كشركة ناشئة غرضها نشاط التمويل الاستهلاك، وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (268) لسنة 2023 الصادرة في هذا الشأن.

ووافق على تأسيس الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني، وغرضها تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية خاضعة لأحكام 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وأخيرًا وفق على تأسيس شركة بداية القابضة، وغرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.