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«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 23.6 درجة مئوية في القوع (العين) الساعة 14:00 وفي كلباء (الشارقة) الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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