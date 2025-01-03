«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 23.6 درجة مئوية في القوع (العين) الساعة 14:00 وفي كلباء (الشارقة) الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.