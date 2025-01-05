الامارات | هند بنت مكتوم تطلق «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن هند بنت مكتوم تطلق «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، في خطوة تجسد دور سموها الملهم في ترسيخ القيم الأصيلة للأسرة الإماراتية، وتمكينها وتعزيز استقرارها ونموها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع وعافيته، والضمانة الحقيقية لصون المكتسبات الوطنية.

ويعد البرنامج مبادرة شاملة تهدف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي، بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، من خلال تقديم دعم مادي واجتماعي وتثقيفي.

مجتمع متماسك وسعيد

وأكدت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن البرنامج يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ مكانة الأسرة كنواة رئيسة في بناء مجتمع متماسك وسعيد، كما ينسجم مع الأولويات الوطنية لتمكين الأسرة الإماراتية وحماية قيمها، وتعزيز قدرتها على التفاعل الإيجابي مع التغيرات المستقبلية والتحولات العالمية.

وقالت سموها: «نؤمن بأن الأسرة هي الأساس المتين لبناء مستقبل أفضل، ونسعى إلى تحقيق تطلعات كل أسرة إماراتية في دبي، وضمان استدامة سعادتها واستقرارها، وتعزيز دورها في إعداد أجيال قادرة على الإسهام في مستقبل أكثر إشراقاً.

رؤية جديدة

ويحمل «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، رؤية جديدة لمستقبل الأسرة الإماراتية، من خلال طرح حزمة دعم جديدة يتسع بها نطاق الدعم الحكومي بشكل يغطي أبرز الخدمات الأسرية، وعلى رأسها خدمات حفل الزفاف وتوفير الدعم السكني، والمرونة في العمل، إلى جانب التوعية والتثقيف في المجال الاجتماعي والمالي والسكني.

وينسجم «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مع الرؤية الاستراتيجية لأجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى جعل الأسرة الإماراتية في دبي الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، كما يحقق مستهدف تشجيع زيادة الأسر الإماراتية في دبي إلى الضعف بحلول عام 2033.

امتيازات المرحلة الأولى

ويتميز «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» بنطاقه المتكامل الذي يتضمن عدداً من المحاور في المرحلة الأولى، منها توفير امتيازات خاصة بالمرونة في العمل، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويشمل ذلك إجازة زواج للزوجين العاملين في القطاع الحكومي بإمارة دبي لمدة 10 أيام مدفوعة الأجر، وتطبيق العمل عن بعد أيام الجمعة للأمهات لمدة عام بعد الانتهاء من إجازة الوضع.

وتضم امتيازات «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» تخفيض الاستقطاع الشهري لقرض الإسكان إلى الحد الأدنى بمبلغ 3333 درهماً للمستفيدين من برنامج «أعراس دبي»، على ألا يتعدى الدخل الشهري 30 ألف درهم، بهدف تخفيف العبء المالي عن الشباب، وضمان استدامة قدرتهم على تغطية الاحتياجات الأخرى للأسرة.

وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي أطلقت في يناير عام 2024 - بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم - برنامج «أعراس دبي» الذي يتميز بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسة، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء مجاناً.

كما تضمنت مبادرة «أعراس دبي» تقديم الدعم المالي للمستفيدين منها، لتمكينهم ودعمهم خلال أيام الزواج الأولى، ويتم تخصيص الدعم المالي للزوج والزوجة، ويسهم في تخفيف أعباء الزواج وضمان الاستقرار المالي للمقبلين على الزواج.

وقد اشتمل البرنامج على توسعة نطاق باقة الخصومات التي يستفيد منها منتسبو «أعراس دبي»، لتشمل إصدار بطاقة إسعاد، لتوفر لهم خصومات عديدة وواسعة النطاق في شتى القطاعات.

وقد حقق برنامج «أعراس دبي» العديد من الإنجازات خلال عامه الأول، حيث بلغ عدد الأعراس التي تم إنجازها من خلال البرنامج 344 عرساً حتى نهاية عام 2024، بنسبة 28.3% من مجموع أعراس المواطنين المنجزة في دبي، كما أسهم البرنامج في زيادة عدد أعراس المواطنين بنسبة 10.1% خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023.

الدعم السكني

وتشمل امتيازات «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» في مرحلته الأولى، الدعم السكني، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من خلال أولوية تخصيص المساكن الجاهزة (لفئة القروض) للمنتسبين لبرنامج «أعراس دبي».

ويوفر «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» باقة من البرامج التدريبية لمنتسبي «أعراس دبي» تشمل: برنامج التوعية بالحقوق الزوجية (ابدأها صح) الهادف إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتخطيط لحياتهم ومستقبلهم بحكمة، وتزويدهم بالثقافة والمهارات الاجتماعية لتأسيس أسرة سعيدة، والتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية بإيجابية، من خلال تقديم دورات وبرامج تثقيفية تساعد الشباب والشابات على فهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للحياة الزوجية، بما في ذلك تعزيز مهارات التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل بين الزوجين.

ووصل عدد المستفيدين من برنامج «ابدأها صح» إلى 1013 مستفيداً، إضافة إلى 208 مستفيدين من الدعم المالي.

كما تضم البرامج التدريبية برنامجاً متخصصاً في التثقيف المالي للمقبلين على الزواج، ضمن مبادرة «أعراس دبي» الهادفة إلى تمكين المقبلين على الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد المالية بفاعلية، لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، إضافة إلى التوعية بأهمية الادخار، وإدارة الميزانية الأسرية، وتفادي الوقوع في الديون التي قد تؤثر سلباً في استقرارهم الأسري، إضافة إلى برنامج «كيف تبني بيتك؟» للحاصلين على القروض السكنية، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، والذي يوفر ورش عمل تدريبية لتزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة، لبناء منازلهم بأسلوب اقتصادي وفعال.

وتطبق هذه الامتيازات على المستفيدين الجدد من برنامج «أعراس دبي» من تاريخ 04/01/2025، علماً بأنه يمكن للراغبين في الامتيازات الإسكانية التقديم لها خلال عام من تاريخ الاستفادة من «أعراس دبي».

وتتضمن المراحل اللاحقة من «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» توسيع نطاق البرنامج، وإطلاق باقات وامتيازات في التعليم والصحة، وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

يذكر أنه يمكن لجميع المواطنين الراغبين في الزواج من إمارة دبي التسجيل في برنامج «أعراس دبي»، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني الإمارات، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات البرنامج التسجيل في منصة «إماراتي» التي تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة «دبي الآن»، كما يمكنهم التسجيل أو الاطلاع على تفاصيل البرنامج، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية المجتمع في دبي، أو التواصل مع الهيئة عبر رقم الهاتف 8002121.

هند بنت مكتوم:

. البرنامج يترجم رؤى وتوجيهات محمد بن راشد في تعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ مكانة الأسرة كنواة رئيسة في بناء مجتمع متماسك وسعيد.

. ينسجم البرنامج مع الأولويات الوطنية لتمكين الأسرة الإماراتية وحماية قيمها، وتعزيز قدرتها على التفاعل الإيجابي مع التغيرات المستقبلية والتحولات العالمية.

. الأسرة هي الأساس المتين لبناء مستقبل أفضل، ونسعى إلى تحقيق تطلعات كل أسرة في دبي وضمان استدامة سعادتها واستقرارها.

المرحلة الأولى من البرنامج

. منح إجازة زواج للزوجين العاملين في القطاع الحكومي في دبي لمدة 10 أيام مدفوعة الأجر.

. تخفيض الاستقطاع الشهري لقرض الإسكان إلى الحد الأدنى بمبلغ 3333 درهماً للمستفيدين من برنامج «أعراس دبي» لمن يقل دخله الشهري عن 30 ألف درهم.

. تغطية تكاليف حفل الزفاف، وتوفير قاعات ومجالس الأحياء بالمجان، وباقة من الخصومات الأخرى.

. تطبق الامتيازات على المستفيدين الجدد من برنامج «أعراس دبي» بدءاً من 4 يناير 2025.

. يمكن للراغبين في الامتيازات الإسكانية التقديم خلال عام من تاريخ الاستفادة من «أعراس دبي».

. تطبيق «العمل عن بعد» أيام الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد الانتهاء من إجازة الوضع.

. توفير باقة من البرامج التدريبية لمنتسبي «أعراس دبي» تشمل: برنامج التوعية بالحقوق الزوجية «ابدأها صح» وبرنامج التثقيف المالي للمقبلين على الزواج وبرنامج «كيف تبني بيتك؟».

. أولوية تخصيص المساكن الجاهزة لفئة القروض للمنتسبين لبرنامج «أعراس دبي».

. تقديم الدعم المالي للمستفيدين من «أعراس دبي» لتمكينهم ودعمهم خلال أيام الزواج الأولى.