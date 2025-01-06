تكنولوجيا: JBL Tour One M3 سماعات رأس مع وحدة إرسال ذكية بشاشة تعمل باللمس #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُواصِل JBL تقليدها السنوي بكشف النقاب عن تشكيلة واسعة من الأجهزة الصوتية في معرض CES، وتُقدم هذا العام مجموعة غنية من الأجهزة الجديدة لعام 2025. ومن بين سماعات الأذن ومكبرات الصوت، تُطلق الشركة لأول مرة سماعات رأس فائقة الأداء مع ميزة ثورية. ستُطرح سماعات Tour One M3 في الأسواق مزودة بما تُسميه JBL “جهاز الإرسال الصوتي الذكي Smart Tx”.

يُتيح هذا الجهاز اللاسلكي لسماعات البلوتوث إمكانية تشغيل الصوت من مصادر متنوعة، مثل أنظمة الترفيه على متن الطائرات والتوصيلات السلكية التناظرية. علاوة على ذلك، يأتي جهاز Smart Tx مُزودًا بشاشة لمس تُوفر التحكم في التشغيل وتعديل مستوى الصوت، بالإضافة إلى ضبط إعدادات معادل الصوت و Auracast. وتُمكن هذه الميزة الأخيرة من بث الصوت إلى عدد لا نهائي من الأجهزة الداعمة لتقنية Auracast، مثل سماعات الرأس وسماعات الأذن ومكبرات الصوت. ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تُقدم فيها JBL جهاز إرسال لاسلكي، حيث كانت علبة سماعات Tour Pro 3 تؤدي وظيفة مُشابهة. ومع ذلك، يُعد هذا التطور الأول من نوعه من JBL في سماعات الرأس.

تعتمد سماعات Tour One M3 على مُحركات Mica Dome قطرها 40 مم والتي تُؤكد JBL على “ضبطها الدقيق لتقديم صوت جهير عميق ونطاقات متوسطة متوازنة وترددات عالية صافية تمامًا.” وتدعم السماعات تقنية البلوتوث عالي الدقة والنقل الرقمي عبر USB-C دون فقدان في جودة الصوت، بالإضافة إلى تقنية JBL Spatial 360 مع تتبع حركة الرأس. وتُشبه تقنية الصوت المكاني من JBL مثيلتها من Bose، حيث تُحول أي مصدر صوت إلى “تجربة سمعية غامرة حقا.”

في حال لم ينل الضبط الافتراضي للسماعات على رضاك، تُتيح أداة Personi-Fi 3.0 من JBL إمكانية تعديل الصوت بناءً على اختبار سمع سريع عبر تطبيق JBL Headphones. وتُشير الشركة إلى أن الخوارزمية الجديدة تجعل هذه الميزة “أكثر دقة من أي وقت مضى” في مُطابقة تفضيلات الاستماع الخاصة بك. ولمزيد من التعديلات الصوتية، يتوفر معادل صوت مكون من 12 نطاقًا مع إمكانية التحكم في توازن القناتين اليمنى واليسرى بشكل مُنفصل.

تأتي سماعات Tour One M3 مزودة بتقنية True Adaptive Noise Cancelling 2.0 من JBL أيضًا. وتعمل هذه الميزة على مراقبة الضوضاء الخارجية وتعديل الصوت لحجبها بشكل لحظي. ويعتمد النظام على ثمانية ميكروفونات لضمان فعالية عزل الضوضاء، مع وضعي Ambient Aware و TalkThru للسماح بسماع الأصوات المحيطة عند الحاجة. وتَعِد JBL بأن تقنية تشكيل الشعاع التكيفي المُدمجة في أربعة ميكروفونات ستُوفر “وضوحًا صوتيًا فائق النقاء” أثناء المكالمات، وهو ما تُؤكده جميع شركات سماعات الرأس.

أخيرًا، تُقدم البطارية ما يصل إلى 70 ساعة من الاستماع بشحنة واحدة، مع العلم أن الشركة لم تُحدد ما إذا كان ذلك مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC). وتُوفر ميزة الشحن السريع ما يصل إلى خمس ساعات من التشغيل بعد خمس دقائق فقط من الشحن. و يُمكن أيضًا تفعيل أداة SmartTalk التي تُوقف الموسيقى تلقائيًا وتُنشط وضع الصوت المحيط عندما تكتشف السماعات صوت المُستخدم.

ستتوفر سماعات JBL Tour One M3 في 13 أبريل بالألوان الأسود والأزرق والموكا بسعر 399.95 دولارًا، أي أعلى بمقدار 100 دولار من سعر طراز M2 عند إطلاقه.

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