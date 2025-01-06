شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة وغزيرة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار خفيفة

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طقس المنطقة الشرقية

أمطار متوسطة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.وتشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بمي تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاءوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، تبدأ الليلة الاثنين/الثلاثاء، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.وتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة حتى الساعة 4 من صبح الثلاثاء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ويتوقع "الأرصاد" أن تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 10 صباح الثلاثاءوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية