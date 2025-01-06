شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المبعوث الاممي يصل مطار صنعاء ومصادر تكشف عن رسالة خطيرة وعاجلة حملها للحوثيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل اليوم الاثنين المبعوث الأممي الخاص باليمن غروندبرغ الى صنعاء للقاء قيادات جماعة الحوثي. وتعد زيارة غروندبرغ هي الأولى للمبعوث الى صنعاء منذ نحو عامين هذا وسيعقد المبعوث الأممي مباحثات مع جماعة الحوثيين بشأن الموظفين الامميين المعتقلين لديهم من يونيو العام الماضي.



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