القصة الكاملة لخلاف فان ديزل ودواين جونسون بعد لقاء غولدن غلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب مواجهة مباشرة بين النجمين العالميين فان ديزل ودواين جونسون، بعد سنوات من الخلاف بينهما.

صعد ديزل إلى المسرح لتقديم جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر لفيلم “Wicked”، وبدأ خطابه بتوجيه التحية إلى جونسون وسط الحضور قائلاً: “مرحبًا، دواين”. الكاميرا التقطت جونسون وهو يبتسم بشكل محرج، بينما ضحك الجمهور في القاعة، في إشارة إلى التوتر المعروف بين النجمين.

الخلاف بين ديزل وجونسون بدأ عام 2016 خلال تصوير أفلام “Fast & Furious”، عندما وصف جونسون زميله في العمل بـ”الجبان” و”الغبي” عبر إنستغرام. واستمر الخلاف لسنوات، رغم محاولات ديزل لإنهاء القطيعة.

في نوفمبر 2021، دعا ديزل جونسون علنًا للعودة إلى السلسلة في فيلم “Fast X”، لكن جونسون رفض وقتها قائلاً: “لن أعود”. ورغم ذلك، فاجأ جونسون الجمهور بظهوره في مشهد منتصف شارة النهاية للفيلم، ما أكد أن الصلح قد تم في صيف 2023.

وقال جونسون عبر تويتر بعد عرض فيلم “Fast X”: “في الصيف الماضي، وضعنا أنا وفان كل الماضي خلفنا. سنبدأ بالأخوة والعزم، وسنعتني دائمًا بالسلسلة والمعجبين الذين نحبهم”.

تأكيدًا على انتهاء الخلاف، سيشارك ديزل وجونسون مرة أخرى في بطولة فيلم “Fast” الـ11 المنتظر.

وكان ديزل قد صرّح سابقًا أن دوره كمنتج تطلب منه بذل جهد كبير للحصول على أداء مثالي من شخصية “هوبز” التي يجسدها جونسون، مشيرًا إلى أن “الحب القاسي” الذي قدمه لجونسون كان سبب الخلاف.

من جانبه، وصف الممثل جون سينا، الذي شارك في أفلام السلسلة، التوتر بين ديزل وجونسون قائلاً: “هناك بالتأكيد الكثير من الشائعات حولهما، ولا يمكنني إنكار ذلك، خاصة أن لديك شخصين قويين جدًا”.

يبدو أن التوترات السابقة أصبحت من الماضي، مع استعداد السلسلة لاستكمال نجاحها في الجزء الـ11 من “Fast & Furious”، مع عودة لوك هوبز كشخصية محورية في القصة.