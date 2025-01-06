تكنولوجيا: إنتل تكشف عن معالجات Arrow Lake AI لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعزز إنتل تشكيلة معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في معرض CES 2025. فقد كشفت الشركة اليوم عن معالجات Core Ultra 200H لأجهزة الكمبيوتر المحمولة “رفيعة وخفيفة الأداء”، إلى جانب معالجات Core Ultra 200HX للاعبين على الأجهزة المحمولة الذين يطلبون وحدات معالجة رسومات منفصلة قوية. لا توجد مفاجآت كبيرة مع هذه المعالجات، ولكن إذا كنت تتطلع إلى معالجات Core Ultra 200V AI، ولكنك ترغب في شيء أكثر قوة، فإن 200H و 200HX هما بالضبط ما تبحث عنه.

تتصدر عائلة Core Ultra 200H معالج Core Ultra 9 285H، الذي يوفر 16 نواة (ستة للأداء، وثمانية للكفاءة، واثنتان منخفضة الطاقة) وسرعة قصوى تبلغ 5.4 جيجاهرتز. كما أنه يحتوي على 8 أنوية Intel Arc GPU، وهو ما يكفي لتشغيل بعض الألعاب الصغيرة. تُضيف عائلة Core Ultra 200HX المزيد من الأنوية لجعلها أكثر ملاءمة للألعاب وأعباء العمل عالية الكثافة. يحتوي معالج Core Ultra 9 285HX المتطور على 24 نواة (ثمانية للأداء و 16 للكفاءة) وسرعة قصوى تبلغ 5.5 جيجاهرتز. وعلى الرغم من أنه يحتوي على 4 أنوية فقط من Intel GPU، إلا أنه غير مُخصص للألعاب بشكل كبير بمفرده. وبدلاً من ذلك، سيتم إقرانه بوحدات معالجة رسومات منفصلة من NVIDIA أو AMD في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب.

لم تُشارك إنتل العديد من التفاصيل الأخرى حول هذه المعالجات، بخلاف حقيقة أنه يمكننا توقع رؤية أنظمة تتضمنها في وقت ما من الربع الأول. وهذا أيضًا هو الوقت الذي تبدأ فيه عمليات شحن أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بمعالجات Core Ultra 200S.

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