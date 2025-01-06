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شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست" تطلق برامجها التدريبية لعام 2025.. اعرف التخصصات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ممثلة في أكاديمية كاوست، عن بدء برامجها التدريبية لعام 2025.
وتستهدف عدد من التخصصات الحيوية، منها الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الحيوية، والطاقة المتجددة.
وكذلك، جامعة الملك خالد، وجامعة تبوك، وجامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الفيصل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وصُممت هذه البرامج لتلبية احتياجات وظروف الطلبة من مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين, بجانب التعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومؤسسة العقيل الخيرية في مجال الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية.
وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود "كاوست" الرامية إلى تنمية القدرات البشرية، وتزويد الأجيال بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالات التقنية المتقدمة، وفق أحدث الممارسات العالمية.
وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء قاعدة علمية قوية تسهم في تطوير اقتصاد المعرفة.
وجاء هذا الإنجاز بعد أسبوع واحد فقط من حصول كاوست على لقب أفضل جامعة عربية للعام الثاني على التوالي من قبل تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي.
ومثلت دفعة كاوست لعام 2024 علامة فارقة مع زيادة بنسبة 13% في إجمالي الخريجين السعوديين و29% في عدد الخريجات السعوديات مقارنة بالعام الماضي.
ويعد كلاهما الأعلى في تاريخ الجامعة، وتمثل هذه الدفعة المتنوعة بفخر 46 دولة، ما يبرز الجاذبية العالمية لكاوست ومجتمعها الأكاديمي الشامل والمتميز.
وسجلت دفعة الخريجين معايير غير مسبوقة، إذ بلغ عدد الخريجين السعوديين أعلى مستوى له على الإطلاق، بما في ذلك 108 خريجات سعوديات، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2023.
وتستهدف عدد من التخصصات الحيوية، منها الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الحيوية، والطاقة المتجددة.
البرامج التدريبية لكاوستكما تستهدف هذه البرامج أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات السعودية، وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة جازان، وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى.
وكذلك، جامعة الملك خالد، وجامعة تبوك، وجامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الفيصل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وصُممت هذه البرامج لتلبية احتياجات وظروف الطلبة من مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين, بجانب التعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومؤسسة العقيل الخيرية في مجال الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية.
مبادرات كاوست للطلاببينما تعاونت الجامعة مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وجمعية المرأة والطاقة، في تخصص الطاقة المتجددة.
وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود "كاوست" الرامية إلى تنمية القدرات البشرية، وتزويد الأجيال بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالات التقنية المتقدمة، وفق أحدث الممارسات العالمية.
وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء قاعدة علمية قوية تسهم في تطوير اقتصاد المعرفة.
خريجو كاوستوقبل نحو أسبوعين أقامت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) حفل التخرج الخامس عشر، حيث كرمت 465 خريجًا وخريجة من بينهم 203 سعوديين وهو رقم قياسي.
وجاء هذا الإنجاز بعد أسبوع واحد فقط من حصول كاوست على لقب أفضل جامعة عربية للعام الثاني على التوالي من قبل تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي.
ومثلت دفعة كاوست لعام 2024 علامة فارقة مع زيادة بنسبة 13% في إجمالي الخريجين السعوديين و29% في عدد الخريجات السعوديات مقارنة بالعام الماضي.
ويعد كلاهما الأعلى في تاريخ الجامعة، وتمثل هذه الدفعة المتنوعة بفخر 46 دولة، ما يبرز الجاذبية العالمية لكاوست ومجتمعها الأكاديمي الشامل والمتميز.
وسجلت دفعة الخريجين معايير غير مسبوقة، إذ بلغ عدد الخريجين السعوديين أعلى مستوى له على الإطلاق، بما في ذلك 108 خريجات سعوديات، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2023.