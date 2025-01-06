الامارات | انتظام الطلبة في مدارس الدولة مع بدء الفصل الدراسي الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت مدارس الدولة اليوم طلابها مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضح المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة قامت بتنفيذ خطط متكاملة تشمل تجهيز المرافق الدراسية وصيانة الفصول والمختبرات والتأكد من جاهزية جميع المرافق التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة قبيل عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في العمل على تطوير البيئة التعليمية عبر تطبيق أحدث الإستراتيجيات التربوية التي تضمن جودة مخرجات التعليم بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل تعليمي رائد ومستدام يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أن الوزارة مستمرة في التعاون مع أولياء الأمور والشركاء التعليميين من أجل تقديم تجربة تعليمية رائدة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في دعم المسيرة التعليمية للطلبة.