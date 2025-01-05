الامارات | 1.1 مليون طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، 1.1 مليون طالب وطالبة في جميع حلقات التعليم غداً الاثنين، فضلاً عن انتظام الهيئات التعليمية بأنواعها «التدريسية والإدارية والفنية»، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2024-2025.

ووفقاً للتقويم الأكاديمي المعتمد، يبلغ عدد أيام التمدرس في العام الأكاديمي الجاري للطلبة والهيئات بأنواعها 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول (78 يوماً)، و11 أسبوعاً في الفصل الدراسي الثاني (55 يوماً)، و11 أسبوعاً للفصل الدراسي الثالث (52 يوماً)، ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية العام الجاري ستة أيام، ثلاثة منها كانت من نصيب الفصل الأول، والأخرى ستكون في الفصل الثالث، ولا توجد عطلات رسمية أثناء الفصل الدراسي الثاني.

وحددت الوزارة الفترة من 13 إلى 17 يناير الجاري لتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وإصدارها على أن تنعقد الاختبارات النهائية للفصل الثاني في الفترة من 10 إلى 19 مارس المقبل، وستعلن نتائجها في الفترة من 21 إلى 25 أبريل المقبل على أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة 24 مارس المقبل، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية وتستمر حتى 13 أبريل، ليبدأ الفصل الدراسي الثالث 14 أبريل 2025.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن الاختبارات المركزية في الفصل الثاني تستهدف طلبة الحلقتين «الأولى والثالثة» ولا يوجد اختبارات مركزية لطلبة الحلقة الثانية التي تضم الصفوف من الخامس حتى الثامن، حيث يتم تقييمهم من خلال المشاريع التي جاءت بديلاً عن الاختبارات، لتشكل مساراً جديداً يطبق للمرة الأولى العام الجاري لتقييم المكتسبات التعليمية بشكل أكثر شمولاً.

وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم، يبلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية 290 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة، ومن المقرر أن تعمل المدارس والطلبة في جميع المسارات وفق خطة دراسية تستمر حتى عام 2025-2026، وتستهدف مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية، والمدارس الفنية والتطبيقية، والدارسين والدارسات في نظام التعليم المستمر المتكامل، إذ تم تثبيتها منذ العام الأكاديمي 2023-2024، ويخضع التعديل والتغيير عليها لضوابط وآليات متفق عليها.

. تحليل وإعلان نتائج الفصل الأول في الفترة من 13 - 17 الجاري.

. الاختبارات النهائية للفصل الثاني من 10 إلى 19 مارس المقبل.. ولا اختبارات مركزية لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثامن.