- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم تغريم إحدى شركات الطيران مليوني دولار.. هذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن اعتزامها فرض غرامة قدرها مليوني دولار على شركة طيران جيت بلو.
ويأتي هذا بسبب تأخر رحلاتها المستمر على طول الساحل الشرقي، وستوجه نصف قيمة هذه الغرامة كتعويض للركاب الذين تأخرت رحلاتهم.
وألقت بمسؤولية ذلك على "جدولة غير واقعية لمواعيد الرحلات" من جانب شركة جيت بلو.
وذكر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج إن "تأخير الرحلات الجوية المستمر غير القانوني يجعل السفر الجوي غير موثوق به بالنسبة للمسافرين.
وتنتقد الوزارة في مقدمة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شركات الطيران بسبب سوء الخدمة وزيادة الرسوم على المسافرين.
وذكرت شركة جيت بلو أن الحكومة، التي تدير نظام مراقبة الحركة الجوية، تتحمل جزءًا من المسؤولية على تأخر الرحلات الجوية.
ويأتي هذا بسبب تأخر رحلاتها المستمر على طول الساحل الشرقي، وستوجه نصف قيمة هذه الغرامة كتعويض للركاب الذين تأخرت رحلاتهم.
غرامة على الطيران في أمريكاوأوضحت الوزارة أنها المرة الأولى التي تفرض فيها غرامة على شركة طيران بسبب تأخر رحلاتها المستمر على خطوط محددة.
وألقت بمسؤولية ذلك على "جدولة غير واقعية لمواعيد الرحلات" من جانب شركة جيت بلو.
وذكر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج إن "تأخير الرحلات الجوية المستمر غير القانوني يجعل السفر الجوي غير موثوق به بالنسبة للمسافرين.
صناعة الطيران في أمريكاوأضاف: ينبه الإجراء المتخذ اليوم صناعة الطيران بأكملها بأننا نتوقع أن تعكس جداول رحلاتها الواقع الفعلي."
وتنتقد الوزارة في مقدمة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شركات الطيران بسبب سوء الخدمة وزيادة الرسوم على المسافرين.
وذكرت شركة جيت بلو أن الحكومة، التي تدير نظام مراقبة الحركة الجوية، تتحمل جزءًا من المسؤولية على تأخر الرحلات الجوية.