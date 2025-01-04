شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم تغريم إحدى شركات الطيران مليوني دولار.. هذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

غرامة على الطيران في أمريكا

صناعة الطيران في أمريكا

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن اعتزامها فرض غرامة قدرها مليوني دولار على شركة طيران جيت بلو.ويأتي هذا بسبب تأخر رحلاتها المستمر على طول الساحل الشرقي، وستوجه نصف قيمة هذه الغرامة كتعويض للركاب الذين تأخرت رحلاتهم.وأوضحت الوزارة أنها المرة الأولى التي تفرض فيها غرامة على شركة طيران بسبب تأخر رحلاتها المستمر على خطوط محددة.وألقت بمسؤولية ذلك على "جدولة غير واقعية لمواعيد الرحلات" من جانب شركة جيت بلو.وذكر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج إن "تأخير الرحلات الجوية المستمر غير القانوني يجعل السفر الجوي غير موثوق به بالنسبة للمسافرين.وأضاف: ينبه الإجراء المتخذ اليوم صناعة الطيران بأكملها بأننا نتوقع أن تعكس جداول رحلاتها الواقع الفعلي."وتنتقد الوزارة في مقدمة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شركات الطيران بسبب سوء الخدمة وزيادة الرسوم على المسافرين.وذكرت شركة جيت بلو أن الحكومة، التي تدير نظام مراقبة الحركة الجوية، تتحمل جزءًا من المسؤولية على تأخر الرحلات الجوية.