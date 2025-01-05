شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأحد 5-1-2025.. الطن بـ 38200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الحديد اليوم الاحد 5-1-2025 ليصل إلى 38200 جنيه للطن بعد انخفاضه 300 جنيه مطلع العام الحالى يناير 2025، وذلك أرض المصنع لأغلب الأنواع ومنها سعر حديد عز.

يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء ، ويحرض الجميع سواء الشركات او الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية .

واستقر سعر الحديد اليوم الأحد 5 -1-2025 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية ،وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم الأحد 5 يناير 2025:

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .