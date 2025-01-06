الكونغرس الأميركي صادق على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024

صادق الكونغرس الأميركي على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أربع سنوات بالضبط على اقتحام مئات من أنصاره مبنى الكابيتول عقب خسارته أمام جو بايدن، ممهدا الطريق بذلك الى عودة الجمهوري إلى البيت الأبيض وتنصيبه رسميا بعد أسبوعين.

واعلنت نائبة الرئيس الاميركي كاملا هاريس إثر جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ إن "دونالد ج. ترامب من ولاية فلوريدا حصل على 312 صوتا. كامالا د. هاريس من ولاية كاليفورنيا حصلت على 226 صوتا"، مؤكدة أن ذلك "إعلان كافٍ" بأهلية ترامب ونائبه جي دي فانس لأداء اليمين الدستورية، والمقرر في 20 كانون الثاني.

وكان ترامب كتب على منصته "تروث سوشال" في وقت سابق اليوم، "يصادق الكونغرس على انتصارنا الانتخابي العظيم اليوم - لحظة عظيمة في التاريخ"، ونشر بعد بضع دقائق صورة لحشد من أنصاره الذين تجمعوا في واشنطن في السادس من كانون الثاني 2021.