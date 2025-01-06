اشار وزير التجارة السوري الجديد ماهر خليل الحسن الى إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لسوريا.
وذكر الحسن في مقابلة مع "رويترز"، أن الإدارة الجديدة التي تحكم البلاد تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكنه أوضح أن سوريا ستواجه كارثة في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
واوضح إنه على علم بالتقارير التي تحدثت عن أن بعض العقوبات قد يجري تخفيفها أو تجميدها قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة السوري: سوريا عاجزة عن استيراد قمح أو وقود بسبب العقوبات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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