مقتل مواطن بينما كان يعمل على تنظيف سلاحه في البرج الشمالي قضاء صور

قضى اللبناني ا. ف عباس 53 عاماً من بلدة البرج الشمالي بطلق ناري عن طريق الخطأ، بينما كان يعمل على تنظيف سلاحه. نقل على اثرها الى احد مستشفيات صور، فيما عملت الاجهزة الامنية المختصة على فتح تحقيق بالحادث.

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