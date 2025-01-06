عبّر فصيلان درزيان من محافظة السويداء في جنوب سوريا، "عن استعدادهما للانضمام إلى الجيش السوري الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد من السلطة الشهر الماضي".
وقال الفصيلان في بيان مشترك "نعلن في حركة رجال الكرامة ولواء الجبل، أكبر فصيلين عسكريين في السويداء، استعدادنا الكامل للاندماج ضمن جسم عسكري ليكون نواة للانضواء تحت مظلة جيش وطني جديد هدفه حماية سوريا".
وأضافا أنهما يرفضان بشكل قاطع "أي جيش فئوي أو طائفي يستخدم أداة بيد السلطة لقمع الشعب، كما كان حال جيش بشار الأسد".
وتابع الفصيلان "كفصائل عسكرية ليس لنا أي نوايا أو أدوار في الشؤون الإدارية أو السياسية"، داعيين إلى "تفعيل العمل المدني والسياسي بطريقة تشاركية تضع الإنسان في مركز الأولويات".
وشدد "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" على التزامهما "بحماية المرافق العامة وتأمين استقرارها لحين تحقيق الأمن والآمان في البلاد".
يأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة الجديدة الشهر الماضي عزمها على حل المجموعات المسلحة العديدة في سوريا ودمجها في جيش موحد.
كانت هذه تفاصيل خبر فصيلا "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" بالسويداء: مستعدون للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني سوري جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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