النشرة: إغلاق مفرق بلدة الشرقيّة بالنبطية بالإطارات المشتعلة اعتراضاً على عدم دفع التعويضات للمتضرّرين من الحرب

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "إغلاق مفرق بلدة الشرقيّة في النبطية بالإطارات المشتعلة اعتراضاً على عدم دفع التعويضات للمتضرّرين من الحرب".

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