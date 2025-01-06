الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: جدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديده فيما يتعلق باطلاق سراح رهائن إسرائيل لدى حماس، وقال :"إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول موعد تولي منصبي، فسيكون هناك جحيم"

وأضاف ترامب: "أنا أفضل صديق لإسرائيل، لقد نقلت السفارة إلى القدس - كان كل شيء جيدًا، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم، وكل حدث إيجابي كبير في إسرائيل مؤخرًا كان بفضلي".

عندما سُئل الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تحذيره من أن "الجحيم سيحل إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول موعد تنصيبه"، أجاب: "هذا بالضبط ما قصدته. إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول الوقت الذي أتولى فيه منصبي، فسوف يكون هناك جحيم، يجب إطلاق سراحهم الآن".

وأدلى الرئيس المنتخب بهذه التصريحات في برنامج هيو هيويت بودكاست يوم الاثنين.

وأضاف ترامب: "أنا أفضل صديق لإسرائيل. لقد نقلت السفارة إلى القدس - كان كل شيء جيدًا، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم ، وكل حدث إيجابي كبير في إسرائيل مؤخرًا كان بفضلي. يجب أن أشير أيضًا إلى أنني أؤيد السلام - الآن هو الوقت المناسب".

ويبدو أن تعليق ترامب "لا تفعل ذلك" كان بمثابة سخرية من الرئيس جو بايدن، الذي حذر الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة من أنهم يفكرون في مهاجمة إسرائيل بعد وقت قصير من 7 تشرين الأول (أكتوبر) وقال بايدن من إسرائيل في 10 أكتوبر 2023: "لأي شخص يفكر في الاستفادة من الوضع، لدي كلمة واحدة: لا تفعل ذلك".

ثمن باهظ في الشرق الأوسط

أدلى ترامب في البداية بتعليقه "الجحيم يدفع الثمن" في منشور على موقع Truth Social في 2 كانون الثاني (ديسمبر) 2024. وأدلى بهذا التصريح بعد تأكيد جيش الدفاع الإسرائيلي أن حماس قتلت الأميركي الإسرائيلي عمر نيوترا في 7 تشرين الأول (أكتوبر) واحتجزت جثته كرهينة منذ ذلك الحين.

وكتب ترامب في كانون الأول (ديسمبر): "أرجو أن تعمل هذه الحقيقة على تمثيل أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 كانون الثاني (يناير) 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسوف يكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط، وسوف يدفعه المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

وقال ترامب إن المسؤولين عن هذا الهجوم سوف يتعرضون لضربة أقوى من أي ضربة أخرى تلقاها أي شخص في "التاريخ الطويل والعريق للولايات المتحدة الأمريكية".