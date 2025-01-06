النشرة: القوات الإسرائيلية أفرجت عن الذين اختطفتهم ظهر اليوم من سهل المجيدية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب بأن "القوات الإسرائيلية أفرجت عن كل من راشد وناجي المحمد وسعود الزهران وعلي عبد العال الذين اختطفتهم ظهر اليوم من سهل المجيدية واقتادتهم الى داخل اسرائيل".

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